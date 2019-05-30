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РИА Новости

Госкомиссия дала добро на первый в 2019 году пуск "Протона"

14:27
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты "Протон-М"
Вывоз ракеты Протон-М
© РИА Новости / Олег Урусов
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Вывоз ракеты "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государственная комиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя "Протон" и подтвердила утвержденное время старта, говорится в сообщении на сайте Центра Хруничева - производителя ракеты.
"Сегодня днем государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты космического назначения "Протон-М" с космическим аппаратом "Ямал-601", установленной 27 мая на стартовом комплексе площадки 200, к заправке компонентами топлива и подтвердила время ее пуска", - говорится в сообщении.
Запуск должен состояться 30 мая в 20.42 мск. Это будет первый пуск ракеты "Протон" в этом году.
Установка РН Протон-М. Космодром Байконур
9 мая, 01:07
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Космос - РИА НаукаГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссияРИА Наука
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