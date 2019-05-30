Госкомиссия дала добро на первый в 2019 году пуск "Протона"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государственная комиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя "Протон" и подтвердила утвержденное время старта, говорится в сообщении на сайте Центра Хруничева - производителя ракеты.

"Сегодня днем государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты космического назначения "Протон-М" с космическим аппаратом "Ямал-601", установленной 27 мая на стартовом комплексе площадки 200, к заправке компонентами топлива и подтвердила время ее пуска", - говорится в сообщении.