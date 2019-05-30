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РИА Новости

Посетители с ОВЗ смогут погладить питомцев Московского зоопарка 1 июня

14:23
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПингвины в Московском зоопарке
Пингвины в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Пингвины в Московском зоопарке . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в День защиты детей разрешат погладить и даже подержать в руках некоторых животных Московского зоопарка в рамках программы "Один день в зоопарке", сообщили в пресс-службе зоосада.
"В образовательном центре будет проходить специальная программа "Один день в зоопарке" для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках нее юные посетители и их родители смогут познакомиться с зоопарком и его обитателями, а некоторых животных можно будет погладить и даже подержать в руках. В основе программы лежат элементы зоотерапии, позволяющие ее участникам получить позитивный опыт взаимодействия с животными", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что программа пройдет 1 июня с 11.00 до 16.00. Также, в честь Дня защиты детей в Московском зоопарке проведут мастер-классы, тематические экскурсии и праздничный концерт.
Вход на территорию зоопарка 1 июня будет осуществляться по билетам, однако участие в мероприятиях в рамках праздника, за исключением тематических экскурсий – бесплатное . Кроме того, до 30 июня действует акция "Сумерки", в рамках которой можно пройти в зоопарк бесплатно, нарядившись в костюм летучей мыши или Бэтмена.
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Московский зоопаркМоскваОбщество
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