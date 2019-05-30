Консульство России ждет ответа от Китая из-за проверки телефонов туристов

ПЕКИН , 30 мая – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу все ещё ожидает ответа от компетентных органов Китая на ноту, которую дипмиссия направила ранее с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении государственной границы Китая, сообщил РИА Новости в четверг атташе генконсульства Григорий Колышкин.

"Официального ответа от китайской стороны мы не получили, поскольку нота, которую мы написали, была достаточно объёмной, и ответ мы ожидаем тоже объемный. К сожалению, пока в настоящий момент мало что можно добавить, кроме того, что мы ждём ответа",- сообщил дипломат.

Он добавил, что дипмиссия также запросила "у китайской стороны встречу с руководством провинции для обсуждения этого вопроса".

"Но на данный момент каких-то официальных новостей от них не поступало. Как только что-то будет, мы соответствующее информсообщение разместим", - добавил он.

Дипломат отметил, что, по имеющимся данным, "такие меры введены только на юге (Китая - ред.), и действуют они не только в отношении граждан России".

Как сообщали на этой неделе РИА Новости в консульствах России в Гонконге, Шанхае, Шэньяне и Пекине, в их консульских округах сообщений и жалоб на проверки телефонов или дополнительные собеседования и досмотры при въезде в страну не было.

Ранее генконсульство России в Гуанчжоу сообщило, что при въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти Китая в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда будут осуществлять выборочный контроль, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений Wechat, WhatsApp, Viber и других.

В консульский округ генконсульства в Гуачжоу входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район.