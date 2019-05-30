В США умер поджегший себя у Белого дома мужчина

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, который поджег себя в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, скончался от полученных ран, сообщила парковая полиция США.

Как ранее сообщила секретная служба США, мужчина поджег себя в среду в районе полудня в парке Эллипс (Ellipse), расположенном к югу от Белого дома. Согласно расписанию президента США Дональда Трампа, вернувшегося накануне из зарубежной поездки, в среду в течение дня он находился в Белом доме.

"Человека (огонь - ред.) потушили и позднее доставили в местную больницу для оказания помощи. Мужчина из Бетесды, Мэриленд, опознанный как Арнав Гупта, умер от полученных ранений позднее вечером (в среду)", - говорится в заявлении, которое приводится в Facebook департамента парковой полиции.