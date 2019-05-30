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РИА Новости

В США умер поджегший себя у Белого дома мужчина

14:17
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, который поджег себя в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, скончался от полученных ран, сообщила парковая полиция США.
Как ранее сообщила секретная служба США, мужчина поджег себя в среду в районе полудня в парке Эллипс (Ellipse), расположенном к югу от Белого дома. Согласно расписанию президента США Дональда Трампа, вернувшегося накануне из зарубежной поездки, в среду в течение дня он находился в Белом доме.
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"Человека (огонь - ред.) потушили и позднее доставили в местную больницу для оказания помощи. Мужчина из Бетесды, Мэриленд, опознанный как Арнав Гупта, умер от полученных ранений позднее вечером (в среду)", - говорится в заявлении, которое приводится в Facebook департамента парковой полиции.
Парк Эллипс - огромная лужайка, расположенная за южной оградой Белого дома. С его территории многочисленные туристы могут наблюдать за посадкой и взлетом президентских вертолетов, из-за близости к Белому дому территория парка находится под усиленной охраной полиции и секретной службы.
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