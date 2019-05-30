Детям, которых мать оставила в хостеле в Котельниках, меньше года

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Двум маленьким детям, которых накануне мать оставила в одном из подмосковных хостелов, по предположению врачей, 10-11 месяцев, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее сообщалось, что мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Котельниках. Как рассказали РИА Новости в администрации Люберец, в настоящее время дети находятся в детской больнице в Дзержинском.

"Навестили сегодня в больнице детишек, оставленных в хостеле в Котельниках. Очаровательные, активные малыши. Врачи предполагают, что им 10-11 месяцев. Развиты, активно играют с игрушками, любопытные. Есть небольшой недобор веса, но это поправимо. Более точный возраст установят позднее",– пишет подмосковный детский омбудсмен в своем Instagram- аккаунте

Мишонова добавила, что планируется проведение экспертизы, где будет установлено, являются ли они братом и сестрой. После соблюдения необходимых процедур дети будут переданы в ресурсную семью и пробудут там до выяснения всех обстоятельств, подчеркнула омбудсмен.