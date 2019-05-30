На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Так называемая "прокуратура Крыма" (структура, которая сохранилась в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с РФ) признала, что на Украине нарушают права переселенцев из Крыма.

Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о пенсионном обеспечении, получении социальных выплат и доступе к банковским услугам.

"В частности, переселенцы вправе получать социальные выплаты только через Ощадбанк, тогда как другие граждане Украины обслуживаются разными банковскими учреждениями без ограничений", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в сфере банковских услуг эти люди "вообще отнесены к нерезидентам и фактически лишены возможности осуществлять операции по счетам". Кроме того, у многих переселенцев возникают трудности с получением пенсий.