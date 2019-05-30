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РИА Новости

На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма

14:16
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КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Так называемая "прокуратура Крыма" (структура, которая сохранилась в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с РФ) признала, что на Украине нарушают права переселенцев из Крыма.
Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о пенсионном обеспечении, получении социальных выплат и доступе к банковским услугам.
"В частности, переселенцы вправе получать социальные выплаты только через Ощадбанк, тогда как другие граждане Украины обслуживаются разными банковскими учреждениями без ограничений", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в сфере банковских услуг эти люди "вообще отнесены к нерезидентам и фактически лишены возможности осуществлять операции по счетам". Кроме того, у многих переселенцев возникают трудности с получением пенсий.
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Прокуратура намерена обратиться к кабмину, Нацбанку и Пенсионному фонду Украины с целью устранения дискриминационных положений. "В случае же отказа в удовлетворении наших обращений прокуратура автономии будет решать вопрос об обращении в суд с соответствующими исками", - цитирует пресс-служба прокурора Гюндуза Мамедова.
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