В Одинцово пройдет благотворительная выставка-пристройство кошек и собак

"Выставка домашних животных из приютов "Хочу домой" стала доброй традицией нашего города, она пройдет в Одинцово уже в 4-й раз подряд. Посетители выставки смогут забрать домой питомцев, которые в силу разных причин оказались в приюте. Процедура бесплатная, с новым владельцем будет заключаться договор об ответственном отношении. Поэтому при себе нужно иметь паспорт", – рассказал глава городского поселения Одинцово Александр Гусев.