В Одинцово пройдет благотворительная выставка-пристройство кошек и собак

В центре Одинцово 12 июня пройдет четвертый благотворительный фестиваль-выставка кошек и собак из приютов "Хочу домой", сообщает пресс-служба Одинцовского муниципального района.
"Выставка домашних животных из приютов "Хочу домой" стала доброй традицией нашего города, она пройдет в Одинцово уже в 4-й раз подряд. Посетители выставки смогут забрать домой питомцев, которые в силу разных причин оказались в приюте. Процедура бесплатная, с новым владельцем будет заключаться договор об ответственном отношении. Поэтому при себе нужно иметь паспорт", – рассказал глава городского поселения Одинцово Александр Гусев.
Мероприятие начнется в 11:00 на площадке районного Дома офицеров.
На выставке все желающие смогут получить консультацию кинолога и ветеринара. Кроме того, гости выставки могут поддержать приюты – можно принести с собой в дар сухой корм, гречку, консервы, ошейники, поводки, игрушки, миски.