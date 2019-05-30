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РИА Новости

В Одинцово пройдет благотворительная выставка-пристройство кошек и собак

13:54
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаведующий приютом для бездомных собак "Зеленоград" Алексей Игнатов со своим питомцем
Заведующий приютом для бездомных собак Зеленоград Алексей Игнатов со своим питомцем
© РИА Новости / Антон Денисов
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В центре Одинцово 12 июня пройдет четвертый благотворительный фестиваль-выставка кошек и собак из приютов "Хочу домой", сообщает пресс-служба Одинцовского муниципального района.
"Выставка домашних животных из приютов "Хочу домой" стала доброй традицией нашего города, она пройдет в Одинцово уже в 4-й раз подряд. Посетители выставки смогут забрать домой питомцев, которые в силу разных причин оказались в приюте. Процедура бесплатная, с новым владельцем будет заключаться договор об ответственном отношении. Поэтому при себе нужно иметь паспорт", – рассказал глава городского поселения Одинцово Александр Гусев.
Мероприятие начнется в 11:00 на площадке районного Дома офицеров.
На выставке все желающие смогут получить консультацию кинолога и ветеринара. Кроме того, гости выставки могут поддержать приюты – можно принести с собой в дар сухой корм, гречку, консервы, ошейники, поводки, игрушки, миски.
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бездомные животные
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