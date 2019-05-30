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РИА Новости

Лавров: Москва и Токио выступают за денуклеаризацию Корейского полуострова

13:44
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Москва и Токио выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова, однако проблемы должны решаться комплексно, путем диалога, как и в любой конфликтной ситуации ультиматумами ничего не добиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав дипломатических и оборонных ведомств России и Японии в формате "2+2".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
13:25
Москва выступает за укрепление безопасности в АТР, заявил Лавров
"У нас близки позиции по ситуации на Корейском полуострове. Мы выступаем за его полную денуклеаризацию", - сказал Лавров.
Министр отметил, что проблемы этого полуострова должны решаться комплексно, как через диалог между США и КНДР, между Северной и Южной Кореями, "так и в контексте многосторонних усилий по формированию в северо-восточной Азии зоны мира и безопасности".
"При этом ясно, что, как и в любой другой конфликтной ситуации, ультиматумами ничего добиться невозможно, нужны встречные шаги, нужна поэтапность. И в этом контексте мы ознакомили наших японских коллег с теми предложениями, которые продвигают совместно Россия и Китай", - сказал Лавров.
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Сергей ЛавровЮжная КореяКНДРЯпонияРоссияВ мире
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