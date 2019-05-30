Лавров: Москва и Токио выступают за денуклеаризацию Корейского полуострова

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Москва и Токио выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова, однако проблемы должны решаться комплексно, путем диалога, как и в любой конфликтной ситуации ультиматумами ничего не добиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав дипломатических и оборонных ведомств России и Японии в формате "2+2".
"У нас близки позиции по ситуации на Корейском полуострове. Мы выступаем за его полную денуклеаризацию", - сказал Лавров.
Министр отметил, что проблемы этого полуострова должны решаться комплексно, как через диалог между США и КНДР, между Северной и Южной Кореями, "так и в контексте многосторонних усилий по формированию в северо-восточной Азии зоны мира и безопасности".
"При этом ясно, что, как и в любой другой конфликтной ситуации, ультиматумами ничего добиться невозможно, нужны встречные шаги, нужна поэтапность. И в этом контексте мы ознакомили наших японских коллег с теми предложениями, которые продвигают совместно Россия и Китай", - сказал Лавров.