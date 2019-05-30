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РИА Новости

В Сальвадоре отменили занятия в прибрежных школах после землетрясения

13:44
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство образования сообщило об отмене занятий в школах, расположенных в прибрежных зонах Сальвадора, после землетрясения.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора.
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"Отменяются занятия на 24 часа по всей прибрежной зоне для безопасности образовательного сообщества и для того, чтобы директора оценили и сообщили о возможных повреждениях сооружений", - говорится в сообщении министерства.
Министерство окружающей среды и природных ресурсов (MARN) Сальвадора сообщило о семи подземных толчках, магнитудой от 4 до 5, произошедших после землетрясения, и предупредило об угрозе цунами в стране.
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