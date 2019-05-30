В Сальвадоре отменили занятия в прибрежных школах после землетрясения

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство образования сообщило об отмене занятий в школах, расположенных в прибрежных зонах Сальвадора, после землетрясения.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора.

"Отменяются занятия на 24 часа по всей прибрежной зоне для безопасности образовательного сообщества и для того, чтобы директора оценили и сообщили о возможных повреждениях сооружений", - говорится в сообщении министерства.