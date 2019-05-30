Япония и Россия договорились по теме нетрадиционных угроз, заявил Коно

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Япония и Россия договорились продолжать диалог о сотрудничестве по нетрадиционным угрозам, нераспространению ядерного оружия, а также о свободном и открытом Тихом и Индийском океанах, заявил глава японского МИД Таро Коно по итогам встречи глав дипломатических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2".

"Мы продолжим обсуждение сотрудничества по мерам против нетрадиционных угроз, а также по ядерному разоружению, по нераспространению ядерного оружия, по вопросам региональной и международной безопасности. Мы хотим и далее развивать сотрудничество России и Японии на международной арене", - сказал Коно.

Он также отметил, что Япония "передала России свое желание продолжить диалог по реализации видения свободного и открытого Индийского и Тихого океанов".