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РИА Новости

Япония и Россия договорились по теме нетрадиционных угроз, заявил Коно

13:35
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Япония и Россия договорились продолжать диалог о сотрудничестве по нетрадиционным угрозам, нераспространению ядерного оружия, а также о свободном и открытом Тихом и Индийском океанах, заявил глава японского МИД Таро Коно по итогам встречи глав дипломатических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2".
"Мы продолжим обсуждение сотрудничества по мерам против нетрадиционных угроз, а также по ядерному разоружению, по нераспространению ядерного оружия, по вопросам региональной и международной безопасности. Мы хотим и далее развивать сотрудничество России и Японии на международной арене", - сказал Коно.
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Он также отметил, что Япония "передала России свое желание продолжить диалог по реализации видения свободного и открытого Индийского и Тихого океанов".
Четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии открылся в Токио в четверг. Россию представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. С японской стороны в переговорах участвуют глава внешнеполитического ведомства Таро Коно и министр обороны Такэси Ивая.
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Таро КоноСергей ЛавровСергей ШойгуЯпонияРоссияВ мире
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