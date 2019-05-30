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РИА Новости

Источник сообщил об обысках в управлении ГИБДД по Кабардино-Балкарии

13:28
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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Следователи в четверг провели обыски в здании управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии по делу о преступном сообществе полицейских, бравших взятки за провоз контрафактного алкоголя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"С утра в четверг сотрудники Главного следственного управления СКР по СКФО проводили в здании УГИБДД МВД по КБР в Нальчике следственные мероприятия по делу о взятках. На данный момент обыски уже завершены", - сказал собеседник агентства.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по материалам ГУСБ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении ряда должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарии, в том числе в отношении начальников районных отделов полиции и отделений республиканского ГИБДД МВД. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере).
По данным следствия, в период 2017-2018 годов должностные лица МВД в Кабардино-Балкарии получили 42 миллионов рублей взятки за то, чтобы не реагировать на незаконную перевозку алкоголя по территории республики. По информации следователей, руководство преступным сообществом осуществлял заместитель начальника управления ГИБДД МВД по КБР. Всего задержаны 12 человек, в том числе руководители, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и Межмуниципального отдела МВД России "Прохладненский". Еще одного фигуранта ищут.
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