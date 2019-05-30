Источник сообщил об обысках в управлении ГИБДД по Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Следователи в четверг провели обыски в здании управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии по делу о преступном сообществе полицейских, бравших взятки за провоз контрафактного алкоголя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"С утра в четверг сотрудники Главного следственного управления СКР по СКФО проводили в здании УГИБДД МВД по КБР в Нальчике следственные мероприятия по делу о взятках. На данный момент обыски уже завершены", - сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по материалам ГУСБ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении ряда должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарии, в том числе в отношении начальников районных отделов полиции и отделений республиканского ГИБДД МВД. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере).