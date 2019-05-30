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РИА Новости
Тверская область

Руденя: дошкольным образованием в Верхневолжье охвачены 100% детей

13:19
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет в Тверской области составляет 100%, охват детей в возрасте до трех лет достиг 89 % - эти данные привел губернатор области Игорь Руденя.
"В 2018 году велось проектирование шести детских садов для пяти муниципальных образований. Строительные работы планируется завершить в текущем году, будут введены 810 мест. Также в 2019-2021-м годах запланировано строительство еще семи детских садов на более чем 900 мест", – сказал глава региона, выступая в четверг в областном законодательном собрании с отчетом о деятельности правительства за прошлый год.
Говоря о о системе среднего образования, губернатор сообщил, что всего в 2018 году в области работали 502 образовательные организации, в которых обучалось почти 140 тысяч человек, что на 5,5 тысяч больше, чем в 2017 году. Для улучшения условий для занятий учащихся ведется капитальный ремонт школ, в 2018 году он проведен в 30 школах. Для обеспечения односменного режима обучения в школах введены 251 дополнительное место. В 2018 году введена в эксплуатацию школа на 150 мест в деревне Степурино Старицкого района. Завершается строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне "Юность" города Твери. В микрорайоне "Брусилово" возводится школа на 1224 места, запланировано строительство такой же школы в "Радужном".
Продолжена работа по обновлению парка школьных автобусов: приобретены 45 новых машин, заменивших автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет. Всего сейчас в парке школьных автобусов насчитывается 401 машина. Ранее, в 2017 году, заменены 62 автобуса.
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В 2018 году в регионе создан детский технопарк "Кванториум" – площадка, где новое поколение осваивает самые современные технологии. Главная же задача в области профессионального образования - обеспечение соответствия структуры и качества образования потребностям рынка труда.
Показателем эффективности профессионального образования Руденя назвал трудоустройство выпускников. В прошлом году нашли работу 3500 человек, или 70% выпускников – на 14% больше, чем в 2017 году.
"В целом развитие системы образования Тверской области будет реализовываться в соответствии с региональными составляющими национальных проектов "Демография" и "Образование". Важной задачей остается реализация Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области, повышение культурного и патриотического потенциала молодёжи региона", - отметил губернатор.
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