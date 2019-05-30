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РИА Новости

Рейтинг Макрона снизился после выборов в Европарламент

13:08
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© AFP 2019 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AFP 2019 / Ludovic Marin
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на два процента по результатом опроса, проведенного после выборов в Европарламент центром Odoxa.
Согласно данным центра, лишь 30% опрошенных считают Макрона "хорошим президентом", в то время как 70% не поддерживают его деятельность, что на три процента больше, чем в прошлом месяце.
Президентская партия "Вперед, республика" заняла второе место по итогам прошедших во Франции выборов в Европарламент, набрав 22,41% голосов, первое место заняла партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".
Опрос проводился онлайн 27 мая. В нем приняли участие 980 человек старше 18 лет.
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Эммануэль МакронЕвропейский парламентФранцияВ мире
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