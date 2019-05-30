Рейтинг Макрона снизился после выборов в Европарламент

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на два процента по результатом опроса, проведенного после выборов в Европарламент центром Odoxa.

Согласно данным центра, лишь 30% опрошенных считают Макрона "хорошим президентом", в то время как 70% не поддерживают его деятельность, что на три процента больше, чем в прошлом месяце.