Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T12:49Z
https://ria.ru/20190530/1555100599.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155281/91/1552819176_0:119:2000:1245_1036x0_80_0_0_930e438c9fab1e07c7557b2a5d7c1ace.jpg
РИА Новости
Тверская область

Руденя: в 2018 году индекс промпроизводства в Тверской области вырос на 13%

12:49
5
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тверской области по итогам 2018 года составил 113,2 %, что на 13% выше показателей прошлого года, а также показателей по России и ЦФО, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Основной вклад внесли обрабатывающие производства, обеспечившие около 73% общей отгрузки промышленной продукции нашего региона. Рост объемов производства отмечен в 14 из 23 отраслей, наиболее существенный – в металлургии, транспортном машиностроении, производстве лекарственных средств, бумажной продукции, строительных материалов, химических веществ, нефтепродуктов, мебели, пищевых продуктов, деревообработке", – сказал Игорь Руденя, выступая в четверг, с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием Тверской области.
По словам главы региона, в 2018 году удалось возобновить деятельность значимых предприятий области, в том числе Тверского стекольного завода. Планируется возобновить производственную деятельность Торжокского вагоностроительного завода. Кроме того, компания "Трансмашхолдинг" работает над созданием высокотехнологичного производства, организацией промышленного технопарка.
В целом в 2018 году, отметил губернатор, в регионе реализованы 12 крупных и значимых инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 11,5 миллиарда рублей и созданием 1800 рабочих мест в пищевой, химической, деревообрабатывающей, медицинской промышленности, индустрии строительных материалов, логистике.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
27 мая, 14:25
Руденя: Верхневолжье рассчитывает на ПМЭФ найти новых инвесторов
Всего в перечень заявленных к реализации в Тверской области инвестиционных проектов вошло 40 проектов с объемом вложений около 400 миллиардов рублей и созданием более 16 тысяч рабочих мест, в том числе высокотехнологичных.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь Руденя
Рекомендуем
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
Япония готова развивать связи с Камчаткой
РИА
Новости
IT-отрасль должна помочь в переходе к цифровой экономике, заявили в Казани
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: в Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье к 2024 году доля региональных дорог вырастет до 34%
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Объем выбросов вредных веществ в Челябинске за пять лет снизится на 38%
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: дошкольным образованием в Верхневолжье охвачены 100% детей
Глава Верхневолжья поручил разработать допмеры по улучшению демографии
Глава Верхневолжья поручил разработать допмеры по улучшению демографии
Город Вологда
Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов
В подмосковных Серебряных Прудах построили асфальтобетонный завод
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Нижегородские предприятия планируют увеличить доходы от экспорта
Сотрудники противопожарной службы на пожарно-тактических учениях
В "Мособлэнерго" сформировали бригады для предотвращения пожаров
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Песков назвал ДСНВ краеугольным камнем мировой безопасности
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье летом отдохнут почти 84 тысячи детей
Вид на Казань. Архивное фото
Стартует онлайн-продажа билетов на открытие чемпионата WorldSkills в Казани
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Лента новостейМолния