Руденя: в 2018 году индекс промпроизводства в Тверской области вырос на 13%

ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тверской области по итогам 2018 года составил 113,2 %, что на 13% выше показателей прошлого года, а также показателей по России и ЦФО, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

"Основной вклад внесли обрабатывающие производства, обеспечившие около 73% общей отгрузки промышленной продукции нашего региона. Рост объемов производства отмечен в 14 из 23 отраслей, наиболее существенный – в металлургии, транспортном машиностроении, производстве лекарственных средств, бумажной продукции, строительных материалов, химических веществ, нефтепродуктов, мебели, пищевых продуктов, деревообработке", – сказал Игорь Руденя, выступая в четверг, с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием Тверской области.

По словам главы региона, в 2018 году удалось возобновить деятельность значимых предприятий области, в том числе Тверского стекольного завода. Планируется возобновить производственную деятельность Торжокского вагоностроительного завода. Кроме того, компания "Трансмашхолдинг" работает над созданием высокотехнологичного производства, организацией промышленного технопарка.

В целом в 2018 году, отметил губернатор, в регионе реализованы 12 крупных и значимых инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 11,5 миллиарда рублей и созданием 1800 рабочих мест в пищевой, химической, деревообрабатывающей, медицинской промышленности, индустрии строительных материалов, логистике.