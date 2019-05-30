Руденя: в Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов

ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. В 2018 году было существенно увеличено областное и федеральное финансирование на создание в Тверской области новых объектов образования и здравоохранения, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
"По сравнению с 2017 годом финансирование адресной инвестиционной программы из областного бюджета увеличилось в 1,6 раза, из федерального бюджета – в 2,5 раза: 1,6 миллиарда рублей и более 700 миллионов рублей соответственно. Велось строительство школы и поликлиники в городе Твери, образовательного центра в Старицком районе. Осуществлено проектирование шести детских садов", — сказал Руденя, выступая с отчетом в областном законодательном собрании о деятельности правительства за 2018 год.
По словам главы региона, в текущем году планируется завершить строительство ранее начатых объектов, а также начать возведение детской областной клинической больницы, ряда спортивных сооружений, объектов дорожного, коммунального и газового хозяйства.
В пресс-службе правительства напомнили, что всего в рамках национального проекта "Образование" в Тверской области до 2024 года будут построены 7 новых школ и 13 детских садов.