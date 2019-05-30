Пресс-конференция к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

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3 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Государственный музей А.С. Пушкина: к 220-летнему юбилею великого поэта".