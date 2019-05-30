Пресс-конференция к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Участники:
- директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений БОГАТЫРЕВ;
- руководитель Детского центра Государственного музея А.С Пушкина Екатерина КОНОВА.
В 2019 году отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. На пресс-конференции будет анонсирована программа мероприятий, подготовленных в рамках Пушкинского дня России в Государственном музее А.С. Пушкина и его филиалах, а также рассказано о новых выставочных проектах и летнем фестивальном марафоне "ПушкинLeto".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений БОГАТЫРЕВ;
- руководитель Детского центра Государственного музея А.С Пушкина Екатерина КОНОВА.
В 2019 году отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. На пресс-конференции будет анонсирована программа мероприятий, подготовленных в рамках Пушкинского дня России в Государственном музее А.С. Пушкина и его филиалах, а также рассказано о новых выставочных проектах и летнем фестивальном марафоне "ПушкинLeto".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/