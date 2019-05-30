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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В России появится мусульманская Ассоциация благотворительных организаций

12:25
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Мусульманские благотворительные организации испытывают потребность объединиться в единую структуру, сообщил РИА Новости гендиректор фонда "Закят" Рифат Измайлов.
Он отметил, что отныне зарегистрированные организации, войдя в состав Ассоциации благотворительных организаций (АБО), смогут работать в единой для всех совместной программе.
"Это будет совместно выработанная и согласованная схема действий с четко прописанными планами, принятым на заседании членов АБО. Первое заседание-конференцию мы проведем 1 июня", - отметил глава фонда "Закят".
По словам Измайлова, до сих пор есть случаи, когда нигде не незарегистрированная группа, выдающая себя за благотворителей, "от якобы единоверцев собирает деньги для якобы единоверцев".
"Подобная "работа" таких групп резко снижает доверие к зарегистрированным фондам, организациям, духовным управлениям мусульман, занимающимся реальными делами, а не одноразовым сбором денег неизвестно на что", - сказал Измайлов.
Он добавил, что на сегодняшний день есть договоренность о создании АБО с рядом фондов из российских регионов – Поволжья, Северного Кавказа.-
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМосква
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