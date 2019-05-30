Фотовыставка о храмах Русского Севера откроется в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Фотовыставка "Деревянные храмы Русского Севера. Каргополь" откроется в Москве в четверг, в ее рамках покажут историю волонтерства, туризма и сохранения деревянных храмов, сообщает пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.
На выставке можно будет увидеть 30 работ фотохудожника Константина Гончарова. Ее цель - привлечь внимание общественности к катастрофическому состоянию деревянных православных храмов Русского Севера.
Открытие выставки состоится 30 мая в 18.00, но только по приглашениям. Преподаватели "Школы исторической каллиграфии" проведут мастер-класс для гостей, которые также смогут посетить встречу из цикла "Разговоры о Русском Севере", где "полевые" эксперты расскажут о волонтёрстве и туризме в сфере сохранения деревянного зодчества.
Выставка будет открыта для всех с 31 мая по 2 июня в Палатах Аверкия Кириллова. Вход бесплатный.
Партнерами фотовыставки выступили Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, джиперы команды RU-WAY, команда волонтеров проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера".
© Константин ГончаровЧасовня Флора и Лавра (XIX век) - деревня Карельская
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Часовня Флора и Лавра (XIX век) - деревня Карельская
© Константин Гончаров
© Константин Гончаровхрам Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
2 из 5
храм Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
© Константин Гончаров
© Константин ГончаровИльинская часовня (XIX век) - деревня Слобода
3 из 5
Ильинская часовня (XIX век) - деревня Слобода
© Константин Гончаров
© Константин ГончаровБогоявленская церковь (1793 год) - село Лядины
4 из 5
Богоявленская церковь (1793 год) - село Лядины
© Константин Гончаров
© Константин ГончаровБогоявленская церковь (1787 год) - деревня Погост (Ошевенский куст)
5 из 5
Богоявленская церковь (1787 год) - деревня Погост (Ошевенский куст)
© Константин Гончаров
1 из 5
Часовня Флора и Лавра (XIX век) - деревня Карельская
© Константин Гончаров
2 из 5
храм Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
© Константин Гончаров
3 из 5
Ильинская часовня (XIX век) - деревня Слобода
© Константин Гончаров
4 из 5
Богоявленская церковь (1793 год) - село Лядины
© Константин Гончаров
5 из 5
Богоявленская церковь (1787 год) - деревня Погост (Ошевенский куст)
© Константин Гончаров
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