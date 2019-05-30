Число подтопленных дворов в поселке под Хабаровском выросло до 35

ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Число подтопленных дворов в поселке Кукан Хабаровского края за день увеличилось с 21 до 35, уровень воды в реке Урми будет расти в ближайшие дни, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за резкого повышения уровня воды в реке Урми в поселке Кукан утром в четверг подтопило 21 придомовую территорию. Туда направлены 42 спасателя для оказания помощи местному населению и мониторинга обстановки. Всего в поселке Кукан 410 жилых домов, в которых проживает около 980 человек.

"По состоянию на 16.00 (9.00 мск) четверга, вода зашла на территорию 35 придомовых территории на улицах Северная, Набережная, Пионерская, Советская, Юбилейная, Садовая и переулка Сводный. Жилые дома не подтоплены. В них проживает около 80 человек, отселение людей не проводилось", - говорится в сообщении.