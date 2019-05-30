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РИА Новости

Пресс-конференция о начале отбора в отряд космонавтов

12:04
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3 июня в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная новому конкурсу по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации в 2019 году.
Участники:
- исполнительный директор Госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей КРИКАЛЕВ;
- директор Института медико-биологических проблем РАН, академик РАН Олег ОРЛОВ;
- заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по организации деятельности и инновационному развитию Максим ХАРЛАМОВ.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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