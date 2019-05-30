Пресс-конференция о начале отбора в отряд космонавтов

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3 июня в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная новому конкурсу по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации в 2019 году.