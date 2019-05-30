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РИА Новости

В Киеве хотят переименовать улицу Российскую

12:03
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КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. В Киеве планируется переименовать шесть улиц, в том числе Российскую, сообщила пресс-служба городского совета.
Российская может стать улицей Юрия Литвинского.
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Помимо этого, улица Димитрова может получить имя Никифора Дровняка, Выборгская — Олексы Тихого, Панельная — Андрея Аболмасова, улица Подвойского может стать улицей Юрия Глушко, а улица Ивана Шевцова — Василия Макуха.
Предлагаемые изменения прошли общественные слушания, их должен утвердить Киевсовет.
Власти украинской столицы в последние годы регулярно дают новые имена городским объектам.
Так, в апреле улица, которая называлась в честь Героя Советского Союза разведчика Ивана Кудри, получила имя скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна.
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polyakov-yuri
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