В Киеве хотят переименовать улицу Российскую

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. В Киеве планируется переименовать шесть улиц, в том числе Российскую, сообщила пресс-служба городского совета.

Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки на чемодане

Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки на чемодане

Помимо этого, улица Димитрова может получить имя Никифора Дровняка, Выборгская — Олексы Тихого, Панельная — Андрея Аболмасова, улица Подвойского может стать улицей Юрия Глушко, а улица Ивана Шевцова — Василия Макуха.