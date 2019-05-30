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РИА Новости
Культура

В Москве пройдет премьера оперы "Отелло" в постановке Кончаловского

11:54
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский
Режиссер Андрей Кончаловский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко представит в четверг последнюю премьеру своего юбилейного сотого сезона – оперу Верди "Отелло" в постановке Андрея Кончаловского, которая пройдет в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес", сообщили в пресс-службе театра.
"Отелло" - позднее оперное творение Джузеппе Верди, которое композитор написал через 16 лет после "Аиды". Это подлинная музыкальная трагедия, поражающая драматизмом, глубиной воплощения характеров, произведение, достойное Шекспира, которого сам композитор предпочитал всем драматическим писателям, отмечая, что в шекспировских пьесах – "все контрасты и противоречия человеческих характеров".
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Постановка "Отелло" в Музыкальном театре впервые появилась в репертуаре в 1996 году в постановке худрука РАМТа Алексея Бородина. В юбилейный сезон для постановки оперы был приглашен выдающийся режиссер Андрей Кончаловский.

Главное в опере — музыка

"Театр предложил мне поставить "Отелло", и я с удовольствием согласился. Я впервые ставлю эту оперу Верди. Постараюсь не изменить Шекспиру и Верди, который старался понять драматурга. "Отелло" - это классика. И современность не в том, чтобы были современные костюмы, а в том, чтобы зрители плакали и смеялись, думали и наслаждались красотой, которая заложена в произведении гениальных авторов. В опере, я не раз это говорил, главное – музыка, а мое дело – не мешать", - сказал Кончалоский накануне генеральной репетиции.
По его словам, он не считает возможным "тянуть на себя одеяло в опере". "Я подчиняюсь законам музыки. Это очень сложно – надо иметь смелость, чтобы не пытаться выражать себя. Главное, чтобы Верди не переворачивался в гробу. Не знаю, что сейчас будет с ним", - добавил он.
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Режиссер отметил, что "сложность в том, что визуальный ряд не обязательно должен соответствовать зрительному видению Верди. Тут возможен определенный шок, но только такого рода, который бы не разрушал музыкального прочтения великим композитором великой драматургии".
"Опера – это условность, ведь то, что люди поют, это само по себе уже абсолютная условность. Музыкой в опере надо наслаждаться слепому, и если приоткрываешь глаза, чтобы не захотелось их закрыть", - сказал Кончаловский.
Исполнитель роли Отелло Арсен Согомонян считает, что гениальность Кончаловского-режиссера заключается в том, что он дал артистам свободу действия.

Не играть, а жить на сцене

"Андрей Сергеевич направлял нас так, что нам, порой, казалось, что мы сами пришли к этому решению. Но видя его улыбку и оценку, понимали, что он этого и хотел. Все полтора месяца я вживался в образ своего героя, великого человека, великого полководца, который все воспринимает глобально - и ревность в том числе, поэтому и трагедию, которая произошла, надо воспринимать в масштабах этого человека. Мы хотим показать живых людей, мы не будем играть, мы будем жить на сцене", - сказал Согомонян.
Главную женскую партию Дездемоны исполняют три певицы - Хибла Герзмава, Наталья Петрожицкая и Елена Гусева.
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"Андрей Сергеевич дал мне термин "ложная перспектива", и вот почти два месяца я ношу его в себе. Это чрезвычайно сложно – каждый из нас знает, чем закончится эта история. А я должна в соответствии с "ложной перспективой" выходить на сцену не с ощущением скорого страшного конца, а с ощущением любви и безоблачного счастья. Это сложнейшая задача для меня как актрисы, и я благодарна Андрею Сергеевичу - есть над чем работать", - сказала Петрожицкая.
"Первое, что он сказал нам, – "вы просто каскадеры. Я должен вас о чем-то просить, а вы при этом должны делать тройной тулуп и прыгать с двухсотметровой высоты". Андрей Сергеевич был очень бережен и внимателен к нам. Мы всегда были вместе в поисках", - подчеркнула Петрожицкая.
Она отметила, что в ее большом оперном репертуаре партия Дездемоны появилась впервые, и она очень благодарна, что ей предоставили такую возможность.
Музыкальный руководитель постановки - главный дирижер Музыкального театра Феликс Коробов. Автор сценографии – британский художник Мэтт Дили, за костюмы отвечает Дмитрий Андреев.
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КультураАндрей КончаловскийДжузеппе ВердиМосква
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