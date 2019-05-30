Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T11:41Z
https://ria.ru/20190530/1555096803.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155366/30/1553663091_0:22:3020:1721_1036x0_80_0_0_0615b9690a9af0814ed75da3e6773186.jpg
РИА Новости

Сейм Латвии рассмотрит проект о запрете ношения георгиевских ленточек

11:41
318
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАкция памяти "Георгиевская ленточка"
Акция памяти Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
РИГА, 30 мая - РИА Новости. Сейм Латвии согласился принять к рассмотрению инициативу о запрете ношения георгиевских ленточек на праздничных и развлекательных мероприятиях, а также на пикетах, митингах и шествиях, передает Sputnik Латвия.
Входящая в состав правительства партия "Все-Латвии" предлагает на законодательном уровне запретить использовать на собраниях, шествиях, пикетах, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях георгиевские ленточки. Представители партии подали в Сейм предусматривающие этот запрет поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.
Сандра Калниете
14 мая, 14:08
Латвийский депутат сожгла платье цветов георгиевской ленты
"За передачу предложения в комиссию проголосовали 70 депутатов, воздержались 19. Ответственной назначена комиссия по правам человека и общественным делам", - говорится в сообщении.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила РИА Новости, что ОП обратится в Европарламент и ОБСЕ по поводу данной законодательной инициативы. В ОП призывают европейские организации четко осудить такую инициативу и предупреждают, что ее принятие может привести к укреплению националистических сил и спровоцировать конфликты и столкновения.
Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы. В России проводится акция "Георгиевская ленточка", она посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
Георгиевская лента и значок китайского производства
12 мая, 18:56
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
101012
Обсудить 3
ЛатвияРоссияВ мире
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации
Сенатор Климов обвинил США во вмешательстве в российские выборы
РИА
Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров: Запад пытается затормозить формирование полицентричного миропорядка
В МИД Китая призвали США сократить ядерный арсенал
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В Киеве хотят переименовать улицу Российскую
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Владимир Гройсман
Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьера Украины
В Воронежской области девушка погибла, спасая двух тонувших подруг
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Далай-лама
Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
Гитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
Названы лучшие песни в истории человечества
Ада Маршания
Грузинский депутат назвала жизненно важными отношения с Россией
Польская полиция
В Польше наркоторговец нанял киллера для министра юстиции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Лента новостейМолния