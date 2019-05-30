Сейм Латвии рассмотрит проект о запрете ношения георгиевских ленточек

РИГА, 30 мая - РИА Новости. Сейм Латвии согласился принять к рассмотрению инициативу о запрете ношения георгиевских ленточек на праздничных и развлекательных мероприятиях, а также на пикетах, митингах и шествиях, передает Сейм Латвии согласился принять к рассмотрению инициативу о запрете ношения георгиевских ленточек на праздничных и развлекательных мероприятиях, а также на пикетах, митингах и шествиях, передает Sputnik Латвия

Входящая в состав правительства партия "Все-Латвии" предлагает на законодательном уровне запретить использовать на собраниях, шествиях, пикетах, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях георгиевские ленточки. Представители партии подали в Сейм предусматривающие этот запрет поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.

"За передачу предложения в комиссию проголосовали 70 депутатов, воздержались 19. Ответственной назначена комиссия по правам человека и общественным делам", - говорится в сообщении.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила РИА Новости, что ОП обратится в Европарламент и ОБСЕ по поводу данной законодательной инициативы. В ОП призывают европейские организации четко осудить такую инициативу и предупреждают, что ее принятие может привести к укреплению националистических сил и спровоцировать конфликты и столкновения.