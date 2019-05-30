Лавров: Запад пытается затормозить формирование полицентричного миропорядка

"Мы видим, как накапливаются проблемы в сфере безопасности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в целом в мире в связи с тем, что западные страны пытаются затормозить или даже обратить вспять объективный процесс формирования полицентричного миропорядка", - сказал Лавров.