Лавров: Запад пытается затормозить формирование полицентричного миропорядка

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Западные страны пытаются затормозить формирование полицентричного миропорядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах в Токио в формате "2+2".
"Мы видим, как накапливаются проблемы в сфере безопасности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в целом в мире в связи с тем, что западные страны пытаются затормозить или даже обратить вспять объективный процесс формирования полицентричного миропорядка", - сказал Лавров.
Это уже четвертый раунд переговоров в подобном формате. Предыдущие три прошли в 2013, 2017 (оба в Токио) и в 2018 году (в Москве).