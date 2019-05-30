В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 950 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратился 1 тысяча 301 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 356 человек (женщин – 107, детей – 181), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 945 человек (женщин – 284, детей – 482)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания в течение суток возвратились 210 граждан Сирии.