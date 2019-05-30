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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа

11:30
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 950 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратился 1 тысяча 301 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 356 человек (женщин – 107, детей – 181), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 945 человек (женщин – 284, детей – 482)", - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания в течение суток возвратились 210 граждан Сирии.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра провинции Деръа и Дума провинции Дамаск. За сутки специалисты разминировали 2,4 гектара территории, также обнаружили и уничтожили 23 взрывоопасных предмета.
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