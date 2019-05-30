Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьера Украины

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Парламентская фракция партии "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщила член фракции Виктория Сюмар.
Верховная Рада в четверг намерена рассмотреть заявление Гройсмана, который подал в отставку.
"Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, есть сложные переговоры с Международным валютным фондом... это может привести к серьезному финансовому кризису. Поэтому хотя бы какая-то стабильная институция в стране должно оставаться", - цитирует Сюмар телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Ранее депутат от крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко сообщил, что их политическая сила также не будет голосовать за отставку Гройсмана.