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РИА Новости

Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьера Украины

11:26
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© REUTERS / Ukrainian Governmental Press Service / Vladyslav MusiienkoВладимир Гройсман
Владимир Гройсман
© REUTERS / Ukrainian Governmental Press Service / Vladyslav Musiienko
Владимир Гройсман. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Парламентская фракция партии "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщила член фракции Виктория Сюмар.
Верховная Рада в четверг намерена рассмотреть заявление Гройсмана, который подал в отставку.
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"Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, есть сложные переговоры с Международным валютным фондом... это может привести к серьезному финансовому кризису. Поэтому хотя бы какая-то стабильная институция в стране должно оставаться", - цитирует Сюмар телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Ранее депутат от крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко сообщил, что их политическая сила также не будет голосовать за отставку Гройсмана.
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