Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьера Украины

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Парламентская фракция партии "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщила член фракции Виктория Сюмар.

Верховная Рада в четверг намерена рассмотреть заявление Гройсмана, который подал в отставку.

Ранее депутат от крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко сообщил, что их политическая сила также не будет голосовать за отставку Гройсмана.