Исследование показало, сколько потратили россияне на майские праздники

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россияне на майские праздники в этом году потратили почти 700 миллиардов рублей, говорится в исследовании Сбербанка и Яндекс.Маркета.

"Расходы с первого по девятое мая, по оценке аналитиков проекта "Сберданные" (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных), составили 693,8 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом 2018 года, когда выходные не были такими длинными, они увеличились в реальном выражении на 9%", - говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, в период с первого по девятое мая спрос резко возрос в категориях "Магазины Duty Free" и "Товары для строительства и ремонта", а среди отдельных товаров — на семена и садовый инвентарь.

Кроме того, на майские праздники россияне заметно больше пользовались платными дорогами. Так, величина уплаченных пошлин в начале мая увеличилась на 22% по сравнению с апрелем.

Россияне на прошедших майских праздниках в отличие от прошлого года взяли тенденцию на крупные траты, отмечается в исследовании. Лидером по приросту стала республика Тыва. Жители региона тратили в среднем 2,556 тысячи рублей в день (на 21,2% больше, чем в 2018 году).