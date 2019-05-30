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РИА Новости

Исследование показало, сколько потратили россияне на майские праздники

11:24
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© Fotolia / Ivan KrukОплата интернет-заказа пластиковой картой
Оплата интернет-заказа пластиковой картой
© Fotolia / Ivan Kruk
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россияне на майские праздники в этом году потратили почти 700 миллиардов рублей, говорится в исследовании Сбербанка и Яндекс.Маркета.
"Расходы с первого по девятое мая, по оценке аналитиков проекта "Сберданные" (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных), составили 693,8 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом 2018 года, когда выходные не были такими длинными, они увеличились в реальном выражении на 9%", - говорится в сообщении.
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Согласно данным исследования, в период с первого по девятое мая спрос резко возрос в категориях "Магазины Duty Free" и "Товары для строительства и ремонта", а среди отдельных товаров — на семена и садовый инвентарь.
Кроме того, на майские праздники россияне заметно больше пользовались платными дорогами. Так, величина уплаченных пошлин в начале мая увеличилась на 22% по сравнению с апрелем.
Россияне на прошедших майских праздниках в отличие от прошлого года взяли тенденцию на крупные траты, отмечается в исследовании. Лидером по приросту стала республика Тыва. Жители региона тратили в среднем 2,556 тысячи рублей в день (на 21,2% больше, чем в 2018 году).
Средние траты по стране составили 2,704 тысячи рублей в день. В Москве сумма расходов оказалась одной из самых высоких - 3,806 тысячи рублей в день, что на 5,4% больше, чем в 2018 году. При этом лидером по тратам стала Чеченская Республика с показателем 8,755 тысячи рублей в день.
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