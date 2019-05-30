В подмосковных Серебряных Прудах построили асфальтобетонный завод

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Завод по производству асфальтобетонных смесей для строительства и ремонта дорожных покрытий открыли в городском округе Серебряные Пруды в Московской области, сообщается в пресс-релизе регионального министерства инвестиций и инноваций.

"Объем инвестиций в производство составил 170 миллионов рублей. Создано 16 рабочих мест со средней заработной платой в 30 тысяч рублей. Объем производства – 160 тонн асфальтобетона в час", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.