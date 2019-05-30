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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковных Серебряных Прудах построили асфальтобетонный завод

11:24
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Завод по производству асфальтобетонных смесей для строительства и ремонта дорожных покрытий открыли в городском округе Серебряные Пруды в Московской области, сообщается в пресс-релизе регионального министерства инвестиций и инноваций.
"Объем инвестиций в производство составил 170 миллионов рублей. Создано 16 рабочих мест со средней заработной платой в 30 тысяч рублей. Объем производства – 160 тонн асфальтобетона в час", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.
Отмечается, что в дальнейшем предприятие будет расширяться и увеличит мощности в 1,5 раза. Продукция завода будет использоваться в Москве и Подмосковье, а также в других регионах РФ.
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