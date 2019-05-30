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РИА Новости

Глава минобороны Японии обсудил с Шойгу Северную Корею

11:22
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© Фото : Минобороны России/ Vadim SavitskyМинистр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
© Фото : Минобороны России/ Vadim Savitsky
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Такэси Ивая на открытии встречи глав МИД и оборонных ведомств Японии и России в формате "2+2" заявил о том, что во время министерской встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу стороны обсудили вопросы безопасности в АТР, и им удалось прийти к единому мнению о необходимости оборонных обменов, в частности совместных учений, сообщает корреспондент РИА Новости.
"До этой встречи министр Шойгу посетил министерство обороны Японии, и мы провели откровенный обмен мнениями по вопросам Северной Кореи и другим региональным проблемам. Мы смогли достичь взаимопонимания по вопросам Северной Кореи и вопросам оборонных обменов. В особенности по вопросам оборонных обменов мы пришли к единому мнению, что для достижения взаимопонимания и доверия мы должны развивать диалог в сфере безопасности, прежде всего, в формате "2+2", продвигать обмены на высоком уровне, а также продвигать проведение совместных учений. Сегодня мы хотели бы провести обмен мнениями по вопросам безопасности в АТР и укрепления доверия между Японией и Россией", - сказал министр обороны Японии Такэси Ивая.
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