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РИА Новости
Война в Сирии

В сирийском лагере аль-Холь откроется новый полевой госпиталь

10:52
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© AFP 2019 / Bulent KilicФранцуженка с ребенком в лагере Аль-Холь
Француженка с ребенком в лагере Аль-Холь
© AFP 2019 / Bulent Kilic
Француженка с ребенком в лагере Аль-Холь. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новый полевой госпиталь для оказания помощи больным и раненым во время военных действий откроется на этой неделе в сирийском лагере беженцев аль-Холь, говорится в пресс-релизе Международного Комитета Красного Креста, полученном в распоряжение РИА Новости.
Как отмечается в документе, открытие госпиталя должно удовлетворить потребности в медицинской помощи, которая резко возросла в последние месяцы из-за массового притока людей в лагерь.
Госпиталь будет открыт при поддержке Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП), МККК и Норвежского Красного Креста.
Согласно данным МККК, в настоящий момент в лагере Аль-Холь находятся 74 тысячи человек, 90% из них - женщины и дети.
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"Ситуация в сфере здравоохранения в лагере ухудшилась, и стало ясно, что здесь необходимо подобное медицинское учреждение — первое в своем роде, способное предоставлять медицинские услуги более высокого уровня, в том числе позволяя проводить успешные хирургические операции. Этот полевой госпиталь, как считается, — один из самых современных комплексов, которые используются при ликвидации последствий бедствий и катастроф. Мы бы не достигли таких успехов без поддержки наших гуманитарных партнеров и заинтересованных сторон, которые содействовали получению необходимых разрешений и доставке госпиталя в Эль-Хасаку", — сказал председатель САКП Халед Хбубати, чьи слова приводятся в релизе.
В госпитале будет реанимация, операционная, послеоперационное отделение и лаборатория. Медицинский персонал будет работать по сменам: в первую войдут представители национальных обществ Красного Креста Норвегии, Исландии, Дании и Финляндии.
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