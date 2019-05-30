В сирийском лагере аль-Холь откроется новый полевой госпиталь

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новый полевой госпиталь для оказания помощи больным и раненым во время военных действий откроется на этой неделе в сирийском лагере беженцев аль-Холь, говорится в пресс-релизе Международного Комитета Красного Креста, полученном в распоряжение РИА Новости.

Как отмечается в документе, открытие госпиталя должно удовлетворить потребности в медицинской помощи, которая резко возросла в последние месяцы из-за массового притока людей в лагерь.

Госпиталь будет открыт при поддержке Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП), МККК и Норвежского Красного Креста.

Согласно данным МККК, в настоящий момент в лагере Аль-Холь находятся 74 тысячи человек, 90% из них - женщины и дети.

"Ситуация в сфере здравоохранения в лагере ухудшилась, и стало ясно, что здесь необходимо подобное медицинское учреждение — первое в своем роде, способное предоставлять медицинские услуги более высокого уровня, в том числе позволяя проводить успешные хирургические операции. Этот полевой госпиталь, как считается, — один из самых современных комплексов, которые используются при ликвидации последствий бедствий и катастроф. Мы бы не достигли таких успехов без поддержки наших гуманитарных партнеров и заинтересованных сторон, которые содействовали получению необходимых разрешений и доставке госпиталя в Эль-Хасаку", — сказал председатель САКП Халед Хбубати, чьи слова приводятся в релизе.