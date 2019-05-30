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РИА Новости

Пострадавшего главреда "Родины" в Ставрополе могут выписать в пятницу

10:25
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© Фото : СК РФРедакция газеты "Родина" в Ставрополе после нападения
Редакция газеты Родина в Ставрополе после нападения
© Фото : СК РФ
ПЯТИГОРСК, 30 мая - РИА Новости. Главного редактора газеты "Родина" Николая Бондаренко, пострадавшего в результате нападения мужчины с ножом, могут выписать из больницы в пятницу, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
"Он находится в больнице, состояние удовлетворительное. Предварительно, выпишут завтра", - сказал собеседник агентства.
Зал судебных заседаний
Вчера, 19:12
Суд арестовал мужчину, напавшего на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
Человек с ножом в понедельник напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, четверо пострадали, главред издания Николай Бондаренко госпитализирован. Нападавший был задержан, им оказался, по словам депутата краевой думы Виктора Лозового, психически больной автор статьи о Сталине, которую в газете отказались публиковать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение.
Во вторник СК возбудил дело о покушении на убийство двух или более лиц. Суд в среду по ходатайству следствия избрал 72-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
После нападения Бондаренко сообщил РИА Новости, что ему удалось чудом спасти свою жизнь, вовремя отмахнуться от удара, который пришелся в щеку.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.
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