Пострадавшего главреда "Родины" в Ставрополе могут выписать в пятницу

ПЯТИГОРСК, 30 мая - РИА Новости. Главного редактора газеты "Родина" Николая Бондаренко, пострадавшего в результате нападения мужчины с ножом, могут выписать из больницы в пятницу, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

"Он находится в больнице, состояние удовлетворительное. Предварительно, выпишут завтра", - сказал собеседник агентства.

Человек с ножом в понедельник напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, четверо пострадали, главред издания Николай Бондаренко госпитализирован. Нападавший был задержан, им оказался, по словам депутата краевой думы Виктора Лозового, психически больной автор статьи о Сталине, которую в газете отказались публиковать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение.

Во вторник СК возбудил дело о покушении на убийство двух или более лиц. Суд в среду по ходатайству следствия избрал 72-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

После нападения Бондаренко сообщил РИА Новости, что ему удалось чудом спасти свою жизнь, вовремя отмахнуться от удара, который пришелся в щеку.