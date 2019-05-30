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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:18
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© AFP 2019 / Omar Haj KadourПанорама Идлиба, Сирия
Панорама Идлиба, Сирия
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
Панорама Идлиба, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – семь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – два, Латакия – два, Хама – два", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Телль-Афар провинции Хама выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,175 тонны.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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