Москва настаивает, что медлить с созывом совместной комиссии по СВПД нельзя

"Мы, конечно, обсуждали и проблематику совместной комиссии, и когда дошли до этого пункта, убедились в том, что иранские коллеги позитивно относятся к идее как таковой. Мы выступаем за то, чтобы данное мероприятие провести не затягивая. Конечно, оно должно быть содержательным, оно не может свестись только, знаете, к зачитыванию заранее заготовленных речевок. Это должен быть живой разговор, когда участники – все страны, которые остаются в СВПД после выхода из него США – получат возможность продвинуться к конкретике решений, к формированию дорожной карты, как не допустить дальнейшей деградации обстановки, что сделать, чтобы эскалация не происходила и какие на этом пути первоочередные задачи", - пояснил Рябков.