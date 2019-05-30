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РИА Новости

Москва настаивает, что медлить с созывом совместной комиссии по СВПД нельзя

10:16
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Тегеран поддерживает позицию Москвы о созыве совместной комиссии по ядерной сделке, Россия при этом настаивает, что медлить с этим вопросом нельзя, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам консультаций в Иране.
Он отметил, что накануне обсуждалась "вся проблематика, относящаяся к сегодняшней ситуации вокруг СВПД. Это, безусловно, ситуация после объявления Ираном о частичном приостановлении принятых им на себя добровольных обязательств в рамках СВПД".
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"Мы, конечно, обсуждали и проблематику совместной комиссии, и когда дошли до этого пункта, убедились в том, что иранские коллеги позитивно относятся к идее как таковой. Мы выступаем за то, чтобы данное мероприятие провести не затягивая. Конечно, оно должно быть содержательным, оно не может свестись только, знаете, к зачитыванию заранее заготовленных речевок. Это должен быть живой разговор, когда участники – все страны, которые остаются в СВПД после выхода из него США – получат возможность продвинуться к конкретике решений, к формированию дорожной карты, как не допустить дальнейшей деградации обстановки, что сделать, чтобы эскалация не происходила и какие на этом пути первоочередные задачи", - пояснил Рябков.
По его словам "определенные идеи в этой области есть", но сроки проведения мероприятия "в большой мере зависят от позиции, которую займут координаторы от ЕС".
Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияСШАПолитика
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