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РИА Новости

Все украинские моряки с задержанного в Египте танкера вернулись на родину

10:13
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КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Все 17 моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark вернулись на Украинцу, сообщил замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич.
Ранее погранслужба Украины сообщила, что в Одессу прибыли девять моряков.
Дипломат заявил, что последняя группа украинских моряков с судна Sea Shark в составе девяти человек вернулась ночью в четверг. "Прибыли около часа ночи", - цитирует Кирилича агентство УНИАН.
Он добавил, что, таким образом, из Египта вернулись все 17 украинцев из числа членов экипажа указанного судна.
Моряки танкера Sea Shark
21 мая, 13:40
Профсоюз моряков обратился в МИД России из-за задержания в Египте судна
Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан Военном-морским флотом Египта. По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Фонд также сообщал, что владелец судна и фрахтователь вели переговоры с флотом Египта.
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