Все украинские моряки с задержанного в Египте танкера вернулись на родину

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Все 17 моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark вернулись на Украинцу, сообщил замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич.

Он добавил, что, таким образом, из Египта вернулись все 17 украинцев из числа членов экипажа указанного судна.

Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан Военном-морским флотом Египта. По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Фонд также сообщал, что владелец судна и фрахтователь вели переговоры с флотом Египта.