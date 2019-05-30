Уилан и его адвокаты смогут ознакомиться с делом, заявил Рябков

ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Обвиняемый в РФ в шпионаже гражданин четырех стран Пол Уилан и его адвокаты получат полную возможность ознакомиться с делом, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Когда следствие закончится, дело будет передано в суд. И он, и его адвокаты, разумеется, получат полную возможность ознакомиться с этим делом", - сказал он.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности. На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей еще на три месяца.

При этом Рябков прокомментировал заявление Уилана о том, что следствие политизировано.

"Было бы странно ожидать чего-то другого от него. Следствие продолжается, конкретику произошедшего я раскрывать не собираюсь, это было бы нарушением соответствующих процессуальных норм как минимум", - сказал Рябков.

Он обратил внимание, что, в отличие от данного процесса, в США против нескольких граждан РФ выдвинуты сугубо политические обвинения.