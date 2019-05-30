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РИА Новости

Уилан и его адвокаты смогут ознакомиться с делом, заявил Рябков

09:56
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Обвиняемый в РФ в шпионаже гражданин четырех стран Пол Уилан и его адвокаты получат полную возможность ознакомиться с делом, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Когда следствие закончится, дело будет передано в суд. И он, и его адвокаты, разумеется, получат полную возможность ознакомиться с этим делом", - сказал он.
Гражданин США Пол Уилан в суде
Вчера, 13:53
Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности. На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей еще на три месяца.
При этом Рябков прокомментировал заявление Уилана о том, что следствие политизировано.
"Было бы странно ожидать чего-то другого от него. Следствие продолжается, конкретику произошедшего я раскрывать не собираюсь, это было бы нарушением соответствующих процессуальных норм как минимум", - сказал Рябков.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
24 мая, 14:48
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Он обратил внимание, что, в отличие от данного процесса, в США против нескольких граждан РФ выдвинуты сугубо политические обвинения.
"Насчет политизации я хотел бы обратить внимание на то, что в США в отношении целого ряда российских граждан применяется практика преследования сугубо по политическим мотивам, по-другому мы не можем это охарактеризовать", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, в Лефортовском суде Москвы
25 мая, 09:05
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Пол УиланСергей РябковРоссияСШАВ мире
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