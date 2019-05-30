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РИА Новости

Силуанов поручит проработать увеличение срока электронной визы в ДФО

09:47
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Антон Силуанов . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании во Владивостоке о реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП" сообщил, что поручит ведомствам проработать увеличение срока электронной визы в ДФО.
Представитель приморского турбизнеса на совещании предложила увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе с 8 до 14 дней.
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"Возьмём в проработку. Это вопрос правильный… Дадим поручение различным ведомствам. Вполне возможно увеличить количество дней пребывания по упрощенной системе въезда", - сказал Силуанов.
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Антон СилуановВладивостокПриморский районЭкономика
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