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РИА Новости

В японском городе Нэмуро потребовали отставки депутата за слова о Курилах

09:44
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© 丸山ほだか公式Депутат нижней палаты парламента Японии от партии "Иссин но кай" Ходака Маруяма
Депутат нижней палаты парламента Японии от партии Иссин но кай Ходака Маруяма
© 丸山ほだか公式
Депутат нижней палаты парламента Японии от партии "Иссин но кай" Ходака Маруяма . Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание японского города Нэмуро на ближайшем к России острове Хоккайдо потребовало отставки депутата парламента Хадаки Маруямы за его слова о "войне" в решении вопроса принадлежности южных Курил.
"Он должен сам уйти в отставку", - приводит агентство Киодо слова из резолюции законодательного собрания Нэмуро. Депутаты потребовали принять меры для того, чтобы слова Маруямы не повлияли на переговоры с Россией.
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Правящие в Японии партии осудили депутата за слова о "войне" с Россией
Как сообщалось ранее, 35-летний Маруяма, три раза избиравшийся в нижнюю палату парламента Японии от префектуры Осака, спросил у руководителя группы бывших жителей южных Курил: "Вы за или против возвращения островов путем войны?".
Правящие и оппозиционные партии Японии также осудили высказывания Маруямы, которого уже исключили из его партии "Ассоциация обновления Японии". Сам он заявил, что не собирается отказываться от депутатского места, поскольку задал только вопрос и ничего не утверждал.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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