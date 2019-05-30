В японском городе Нэмуро потребовали отставки депутата за слова о Курилах

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание японского города Нэмуро на ближайшем к России острове Хоккайдо потребовало отставки депутата парламента Хадаки Маруямы за его слова о "войне" в решении вопроса принадлежности южных Курил.

"Он должен сам уйти в отставку", - приводит агентство Киодо слова из резолюции законодательного собрания Нэмуро. Депутаты потребовали принять меры для того, чтобы слова Маруямы не повлияли на переговоры с Россией.

Как сообщалось ранее, 35-летний Маруяма, три раза избиравшийся в нижнюю палату парламента Японии от префектуры Осака, спросил у руководителя группы бывших жителей южных Курил: "Вы за или против возвращения островов путем войны?".

Правящие и оппозиционные партии Японии также осудили высказывания Маруямы, которого уже исключили из его партии "Ассоциация обновления Японии". Сам он заявил, что не собирается отказываться от депутатского места, поскольку задал только вопрос и ничего не утверждал.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.