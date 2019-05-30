Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью четырех военных при крушении вертолета в Ровенской области и поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку взять расследование под личный контроль.

Ранее в четверг пресс-центр Сухопутных сил Украины сообщил, что вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине, погибли четыре члена экипажа.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter в четверг.