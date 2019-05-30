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РИА Новости

Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8

09:30
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 ВС Украины
Вертолеты Ми-8 ВС Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью четырех военных при крушении вертолета в Ровенской области и поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку взять расследование под личный контроль.
Ранее в четверг пресс-центр Сухопутных сил Украины сообщил, что вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине, погибли четыре члена экипажа.
"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter в четверг.
Также выразил соболезнования родным военных секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. "Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память", - цитирует Данилюка пресс-служба СНБО.
09:27
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