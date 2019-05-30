Пресс-конференция к 75-летию высадки союзников в Нормандии

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4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Второй фронт и роль Красной Армии в его открытии. К 75-летию начала освобождения Европы от нацизма".