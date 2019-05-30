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РИА Новости

В Хабаровском крае введут льготы на авиаперевозки для северных районов

07:33
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ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Правительство Хабаровского края в этом году планирует запустить проект по доступности авиационных перевозок для жителей отдаленных северных районов, первыми возможность четыре раза в год летать по льготным билетам получат жители Охотского района, сообщил губернатор Сергей Фургал, выступая перед депутатами краевой думы.
Фургал, который после выборов в сентябре 2018 года занял пост губернатора, в четверг выступает в краевой думе с докладом об итогах работы правительства региона за прошлый год.
"Добраться до Охотска, Аяна, Чумикана, другого способа кроме как авиацией, не существует. Правительство края готовит к запуску в этом году пилотный проект по авиадоступности отдаленных поселений края. На первом этапе разворачиваем его для жителей Охотского района. Суть проекта в том, чтобы предоставить постоянным жителям района возможность четыре раза в год летать по льготным билетам", - сказал Фургал.
Он уточнил, что сейчас субсидируемый билет стоит 12,6 тысячи рублей в одну сторону. После запуска проекта билет для взрослого будет стоить 4,5 тысячи рублей, для ребенка три тысячи рублей.
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Губернатор также сообщил, что обеспокоенность вызывает состояние краевой компании "Хабаровские авиалинии", убытки которой ежегодно растут. Организация местных авиаперевозок требует принципиально нового подхода.
"Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо одновременно закупать новые самолеты, реконструировать взлетно-посадочные полосы, открывать новые маршруты. Мною дано поручение правительству края подготовить стратегию, может быть, это будет названо и программой, по развитию и модернизации авиаперевозок на территории Хабаровского края", - отметил он.
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Сергей ФургалХабаровский крайОбщество
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