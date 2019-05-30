Спасатели достали трех человек из вентиляционной шахты московского метро

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели достали трех человек из вентиляционной шахты на севере Москвы, одного из них осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 01 час 01 минуту... поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Грекова, дом 3Ж (у метро "Медведково"). По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в вентиляционной шахте на глубине около пяти метров находятся три человека", - рассказал собеседник.

В 02.40 всех троих спасли из шахты, одного человека осматривают медики, рассказали в МЧС.