Спасатели достали трех человек из вентиляционной шахты московского метро

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели достали трех человек из вентиляционной шахты на севере Москвы, одного из них осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 01 час 01 минуту... поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Грекова, дом 3Ж (у метро "Медведково"). По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в вентиляционной шахте на глубине около пяти метров находятся три человека", - рассказал собеседник.
В 02.40 всех троих спасли из шахты, одного человека осматривают медики, рассказали в МЧС.
Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что трое залезли в шахту местной вентиляции северного вестибюля станции метро "Медведково", размером два на два метра и глубиной пять метров.
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