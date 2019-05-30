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РИА Новости

Саакашвили заявил, что у него не было личных конфликтов с Аваковым

06:30
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили. Архивное фото
Михаил Саакашвили. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него не было личных конфликтов с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.
В марте Аваков называл планы Саакашвили прилететь в страну "пиаром за 300 долларов", заявляя, что из-за судебного запрета политик даже не сядет на борт самолета, билет на который он купил.
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"У меня не было личного конфликта с ним (с Аваковым – ред.). У меня был конфликт с системой. С (бывшим президентом Украины Петром - ред.) Порошенко конфликт был, потому что у меня были ожидания, и они не оправдывались. А какие у меня могут быть ожидания от Авакова? Никаких", - сказал Саакашвили в среду в эфире телеканала 24.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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Ситуация на УкраинеАрсен АваковМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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