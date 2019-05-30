Саакашвили заявил, что у него не было личных конфликтов с Аваковым

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него не было личных конфликтов с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

В марте Аваков называл планы Саакашвили прилететь в страну "пиаром за 300 долларов", заявляя, что из-за судебного запрета политик даже не сядет на борт самолета, билет на который он купил.

"У меня не было личного конфликта с ним (с Аваковым – ред.). У меня был конфликт с системой. С (бывшим президентом Украины Петром - ред.) Порошенко конфликт был, потому что у меня были ожидания, и они не оправдывались. А какие у меня могут быть ожидания от Авакова? Никаких", - сказал Саакашвили в среду в эфире телеканала 24

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.