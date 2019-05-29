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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Степашин: риторика Киева не дает надежды на улучшение положения верующих

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСергей Степашин
Сергей Степашин
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Степашин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Военная риторика, которую использует новое руководство Украины, не дает надежды на улучшение ситуации с правами верующих, считает председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
"Мы видим с вами, что риторика, которая сегодня происходит, военная риторика - она не дает надежд на улучшение ситуации с правами верующих… Их положение, скорее всего, не будет простым", - заявил Степашин, выступая на международной конференции "Нарушение прав верующих на Украине" в Москве.
Он отметил также, что новый президент Украины Владимир Зеленский посетил военных на Донбассе, однако не стал общаться с мирным населением.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦСергей СтепашинРоссияУкраина
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