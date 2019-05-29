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РИА Новости
Тверская область

Глава Верхневолжья поручил разработать допмеры по улучшению демографии

Вчера, 16:18
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Глава Верхневолжья поручил разработать допмеры по улучшению демографии
Глава Верхневолжья поручил разработать допмеры по улучшению демографии
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 29 мая – РИА Новости. Министерствам социальной защиты, здравоохранения, образования Тверской области поручено в течение месяца разработать комплекс мер по улучшению демографической ситуации, прежде всего — по увеличению рождаемости, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Улучшение демографической ситуации является абсолютным приоритетом в нашей деятельности. В рамках национального проекта "Демография" необходима активная и последовательная работа по стимулированию рождаемости, повышению качества жизни семей с детьми и людей старшего возраста, увеличению продолжительности жизни и сохранению здоровья граждан, популяризации спорта", - заявил губернатор области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами муниципалитетов, на котором обсуждался ход реализации в регионе национального проекта "Демография".
В пресс-службе напомнили, что Верхневолжье участвует в работе по всем пяти направлениям национального проекта: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт – норма жизни".
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