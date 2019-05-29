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РИА Новости

СК направил в суд дело мужчины, избивавшего трех детей в Кировской области

Вчера, 09:48
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Житель Кировской области длительное время систематически избивал трех своих детей, дело направлено в суд, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
"Завершено расследование дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Истязание в отношении двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
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Установлено, что 39-летний житель Фаленского района, отец детей 2, 5 и 6 лет, на протяжении долгого времени жестоко, пренебрежительно и грубо с ними обращался. "С июля 2018 года по март 2019 года он систематически наносил побои своим несовершеннолетним детям, надлежащего ухода и присмотра за ними не осуществлял", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что избивал детей из-за личной неприязни. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уточняется, что сейчас дети находятся с мамой. Также в адрес главы администрации Фаленского района, начальника ОП "Фаленское" МВД РФ "Зуевский", руководителя КОГАУСО "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения" в Зуевском районе были внесены представления, по результатам которых должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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