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РИА Новости

На Урале в реабилитационном центре для детей произошло возгорание

Вчера, 21:26
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Девять человек, из них четыре ребенка, во вторник эвакуированы по причине пожара из социально-реабилитационного центра для детей в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила в 17.09 (15.09 мск).
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"В городе Каменск-Уральский в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Олега Кошевого произошло возгорание в помещении гардероба на втором этаже. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и оперативно организовать эвакуацию людей из здания. До прибытия пожарных персонал учреждения эвакуировал девять человек, из них четырех детей. Еще 23 ребенка находились в тот момент на прогулке. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила три квадратных метра, огнем повреждены вещи. К месту вызова были стянуты восемь единиц техники и 29 человек. В течение 10 минут пожарные справились с огнем. Причина пожара устанавливается, отмечает ГУ МЧС.
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