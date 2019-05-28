На Урале в реабилитационном центре для детей произошло возгорание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Девять человек, из них четыре ребенка, во вторник эвакуированы по причине пожара из социально-реабилитационного центра для детей в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 17.09 (15.09 мск).

"В городе Каменск-Уральский в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Олега Кошевого произошло возгорание в помещении гардероба на втором этаже. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и оперативно организовать эвакуацию людей из здания. До прибытия пожарных персонал учреждения эвакуировал девять человек, из них четырех детей. Еще 23 ребенка находились в тот момент на прогулке. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.