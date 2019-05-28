В Татарстане на несанкционированной свалке нашли медкарты

КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Специалисты минэкологии Татарстана обнаружили в Альметьевском районе республики несанкционированную свалку, где наряду со строительным мусором были медицинские карты жителей, сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.

"Вблизи села Нижняя Мактама Альметьевского района зафиксирован факт сброса отходов производства и потребления. Наряду с традиционными видами строительных материалов найдены медицинские карточки населения. Площадь захламления составила 24 квадратных метра", - говорится в сообщении.

По данным минэкологии, предположительно, отходы были вывезены из лечебно-профилактического учреждения после проведения капитального ремонта корпусов.

В настоящее время ведется административное расследование по статье КоАП РФ о несоблюдении требований при обращении с отходами.