Медведчук назвал новые украинские власти "профессиональными популистами"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что новые украинские власти владеют популизмом на профессиональном уровне, в отличие от экс-главы государства Петра Порошенко, чей уровень был "любительским".
"Если раньше популизм со стороны Порошенко был на уровне любительском, то у новой власти чувствуется популизм уже на профессиональном уровне", - написал на странице в Twitter Медведчук во вторник.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.