Медведчук назвал новые украинские власти "профессиональными популистами"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что новые украинские власти владеют популизмом на профессиональном уровне, в отличие от экс-главы государства Петра Порошенко, чей уровень был "любительским".