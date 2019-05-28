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РИА Новости
Президентские выборы на Украине

Медведчук назвал новые украинские власти "профессиональными популистами"

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что новые украинские власти владеют популизмом на профессиональном уровне, в отличие от экс-главы государства Петра Порошенко, чей уровень был "любительским".
"Если раньше популизм со стороны Порошенко был на уровне любительском, то у новой власти чувствуется популизм уже на профессиональном уровне", - написал на странице в Twitter Медведчук во вторник.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.
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Владимир ЗеленскийПрезидентские выборы на УкраинеСитуация на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаВ мире
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