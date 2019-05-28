В тамбовском поселке Умёт построят Агроинженерную школу на 350 мест

ТАМБОВ, 28 мая - РИА Новости. В поселке Умёт Тамбовской области к концу 2021 года планируют построить Агроинженерную школу на 350 учебных мест,сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Новая школа в Умете будет построена в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

"По данным управления образования и науки области, на ее строительство выделено 299,6 миллиона рублей. Из них большая часть – 291,6 миллиона рублей - средства федерального бюджета. Около 8 миллионов рублей добавят из бюджета Тамбовской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник концепцию школы-новостройки в Уметском районе обсудили на заседании специально созданной рабочей группы. Участники совещания рассмотрели основные положения концепции общеобразовательного учреждения, а также структурную модель школы и ведущих образовательных центров. Уже известно, что новое заведение будет работать в статусе Агроинженерной школы.