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РИА Новости
Тамбовская область

В тамбовском поселке Умёт построят Агроинженерную школу на 350 мест

Вчера, 19:52
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ТАМБОВ, 28 мая - РИА Новости. В поселке Умёт Тамбовской области к концу 2021 года планируют построить Агроинженерную школу на 350 учебных мест,сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Новая школа в Умете будет построена в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

"По данным управления образования и науки области, на ее строительство выделено 299,6 миллиона рублей. Из них большая часть – 291,6 миллиона рублей - средства федерального бюджета. Около 8 миллионов рублей добавят из бюджета Тамбовской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник концепцию школы-новостройки в Уметском районе обсудили на заседании специально созданной рабочей группы. Участники совещания рассмотрели основные положения концепции общеобразовательного учреждения, а также структурную модель школы и ведущих образовательных центров. Уже известно, что новое заведение будет работать в статусе Агроинженерной школы.
"Качество регионального образования из года в год показывает высочайший уровень. Область входит в десятку субъектов – лидеров по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы с индексом более 71 процента. И мы продолжаем создание новых ультрасовременных условий в общем образовании", - приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.
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