Украина рассчитывает получить транш МВФ к концу лета

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Украина может получить транш от МВФ в конце лета, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
"После формирования правительства или после парламентских. Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы. Сейчас важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Мы достаточно подробно проговорили все элементы сотрудничества", - сказал Данилюк на брифинге по итогам встречи с миссией МВФ во вторник.
На уточняющий вопрос, когда именно Украина сможет получить транш от МВФ, Данилюк ответил: "Конец лета где-то".
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок - июнь.