Украина рассчитывает получить транш МВФ к концу лета

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Украина может получить транш от МВФ в конце лета, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"После формирования правительства или после парламентских. Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы. Сейчас важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Мы достаточно подробно проговорили все элементы сотрудничества", - сказал Данилюк на брифинге по итогам встречи с миссией МВФ во вторник.

На уточняющий вопрос, когда именно Украина сможет получить транш от МВФ, Данилюк ответил: "Конец лета где-то".